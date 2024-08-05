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Происшествия

На трассе Р-229 ограничили движение транспорта из-за ДТП

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы Р-229, сообщает ФКУ Поволжуправтодор.

По информации ведомства, на 1 км трассы ликвидируют последствия ДТП с розливом топлива.

Водителей просят планировать маршрут и соблюдать скоростной режим.

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