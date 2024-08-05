Более 2 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года

Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2024 года составил 2 млн 357 тыс. человек, что на 41,1% больше января — июня 2023 года (1 млн 670 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба регионального минтуризма.

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Нижегородской и Пензенской областей.

Наиболее посещаемые города — это Самара, Тольятти и Сызрань. А наиболее посещаемые достопримечательные места — национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина и Рачейский бор в Сызранском районе.

Объем трат туристов в первом полугодии 2024 года составил 13,4 млрд руб. и увеличился на 32,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года (10,1 млрд руб.).

Средний возраст туристов по итогам первого полугодия 2024 года составляет 41 год. За период с января по июнь 2024 года средний доход туристов, посещающих регион, составил 78 тыс. рублей в месяц. Продолжительность пребывания на территории Самарской области в первом полугодии 2024 составила 3 суток.

Напомним, по поручению главы Самарской области Вячеслава Федорищева идет работа над программой социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет, в которой туризм займет важное место. Принять участие в формировании важнейшего документа, определяющего будущее нашего региона, может каждый житель области через платформу program.samregion.ru.