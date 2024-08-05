В Сергиевском районе рецидивист убил собутыльника

В Сергиевском районе местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, 2 августа текущего года подозреваемый совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки в квартире, расположенной по ул. Заводская в с. Сергиевск. Между мужчинами произошла словесная ссора и подозреваемый нанес собутыльнику удары по голове, груди, животу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.
Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство и иные преступления. Он заключен под стражу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки