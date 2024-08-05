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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе рецидивист убил собутыльника

СЕРГИЕВСК. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, 2 августа текущего года подозреваемый совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки в квартире, расположенной по ул. Заводская в с. Сергиевск. Между мужчинами произошла словесная ссора и подозреваемый нанес собутыльнику удары по голове, груди, животу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство и иные преступления. Он заключен под стражу. 

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. 

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