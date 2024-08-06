Более 19% россиян проводят летний отпуск, путешествуя: исследование "Ингосстраха"

"Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне в возрасте от 40 до 75 лет относятся к летнему отпуску. Опрос проводился в 37 крупнейших по численности населения городах.
Исследование показало, что 56,5% респондентов уже взяли отпуск или планируют сделать это в ближайшее время. Большинство опрошенных (50,6%) проведут лето дома, еще 29,7% отправятся на дачу, а 19,7% планируют путешествие по России или за границу.
Жители определенных регионов предпочитают выезжать на отдых чаще других. Например, в Тюмени — это 29% опрошенных, в Екатеринбурге — 28%, и Уфе — 28%, в Перми — 26%, а в Омске, Казани и Кемерово — по 25% респондентов. В Нижнем Новгороде и Тольятти выездной отдых выбирают 24% и 23% соответственно.
Основная цель отпуска для 42,7% участников исследования — отдохнуть, позагорать, покупаться и погулять с друзьями. 17,5% опрошенных работают на даче, занимаются садом, огородом и строительством, 12,6% отправятся на море в России, а 8,4% посетят российские города, интересные места, культурные объекты и музеи. Только 1,8% взрослого поколения выбирает отдых за границей.
"Куда бы российские туристы ни отправились летом в отпуск, оформление страховки — это не просто формальность, а гарантия безопасности и спокойствия во время путешествия. Вне зависимости от того, хотите ли вы отдохнуть на даче, посетить достопримечательности других городов или насладиться пляжным отдыхом за границей, страховка от несчастных случаев и страховка при выезде за границу защитят вас от непредвиденных обстоятельств и финансовых потерь. Важно заранее позаботиться о своем здоровье и имуществе, чтобы отпуск оставил только приятные впечатления", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.