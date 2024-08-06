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Страхование Финансы

Более 19% россиян проводят летний отпуск, путешествуя: исследование "Ингосстраха"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне в возрасте от 40 до 75 лет относятся к летнему отпуску. Опрос проводился в 37 крупнейших по численности населения городах.

Исследование показало, что 56,5% респондентов уже взяли отпуск или планируют сделать это в ближайшее время. Большинство опрошенных (50,6%) проведут лето дома, еще 29,7% отправятся на дачу, а 19,7% планируют путешествие по России или за границу.

Жители определенных регионов предпочитают выезжать на отдых чаще других. Например, в Тюмени — это 29% опрошенных, в Екатеринбурге — 28%, и Уфе — 28%, в Перми — 26%, а в Омске, Казани и Кемерово — по 25% респондентов. В Нижнем Новгороде и Тольятти выездной отдых выбирают 24% и 23% соответственно.

Основная цель отпуска для 42,7% участников исследования — отдохнуть, позагорать, покупаться и погулять с друзьями. 17,5% опрошенных работают на даче, занимаются садом, огородом и строительством, 12,6% отправятся на море в России, а 8,4% посетят российские города, интересные места, культурные объекты и музеи. Только 1,8% взрослого поколения выбирает отдых за границей.

"Куда бы российские туристы ни отправились летом в отпуск, оформление страховки — это не просто формальность, а гарантия безопасности и спокойствия во время путешествия. Вне зависимости от того, хотите ли вы отдохнуть на даче, посетить достопримечательности других городов или насладиться пляжным отдыхом за границей, страховка от несчастных случаев и страховка при выезде за границу защитят вас от непредвиденных обстоятельств и финансовых потерь. Важно заранее позаботиться о своем здоровье и имуществе, чтобы отпуск оставил только приятные впечатления", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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