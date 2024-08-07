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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают мужчину, который воспользовался чужой потерянной картой

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской обласити. Сведения о личности или местонахождении разыскиваемого можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) - 93-49-51, 89770712622 или 102.

В полицию Центрального района Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что потерял банковскую карту, после чего с нее были списаны деньги. 

Правоохранители изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались через терминал в одном из продуктовых магазинов. Из магазина изъяли камеры наблюдения и вычислили предполагаемого злоумышленника.

 Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

"Приметы подозреваемого: азиатская внешность, на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, волосы короткие черные, глаза карие. Был одет: футболка темно-синего цвета с белым лейблом на груди слева, штаны темно-синего цвета, кроссовки серого цвета с белой подошвой, на голове очки солнцезащитные", - отмечается в сообщении.

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