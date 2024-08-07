Директора "Управления социального развития" из Тольятти обвинили в присвоении денег организации

В Тольятти направлено в суд уголовное дело директора ООО "Управление социального развития", обвиняемого в присвоении имущества организации.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, директор через подчиненных сотрудников разместил объявление о продаже объекта недвижимости организации — нежилого помещения площадью 601 кв. метр.

Обратившимся покупателям он предложил указать в договоре купли-продажи сумму в 1,7 млн руб., а еще 1,3 млн передать ему наличными. Эти деньги он растратил по своему усмотрению.

Также в ходе обыска в жилище обвиняемого была обнаружена и изъята бытовая техника стоимостью 119 тыс. рублей (кондиционер, электрическая панель и посудомоечная машина), оплаченная за счет средств организации.

По данным ИАС Seldon.Basis, директором ООО "Управление социального развития" является Дмитрий Романов. Он же с января 2023 г. является собственником компании. По информации из открытых источников, ООО принадлежит пансионат "Юность" на Лесопарковом шоссе, занимающийся организацией детского отдыха.