"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за часть июля и августа

За период с 22 июля по 4 августа "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,6 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 820 миллионов, а по ОСАГО — более 1,8 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 11,4 миллиона рублей — водитель увидел животное на дороге, не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево; 11,3 миллиона рублей — водитель на повороте не справился с управлением и врезался в металлический забор; 7,3 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и в бок другого автомобиля.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 56 миллионов, Приморском крае — более 41 миллиона, Челябинской области — более 40 миллионов, а также в Республике Башкортостан — более 34 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 400 миллионов, Санкт-Петербурге — более 86 миллионов, Свердловской области — более 23 миллионов рублей, Воронежской области — более 22 миллионов рублей, а также в Краснодарском крае — более 17 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.