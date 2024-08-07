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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за часть июля и августа

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 22 июля по 4 августа "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,6 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 820 миллионов, а по ОСАГО — более 1,8 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 11,4 миллиона рублей — водитель увидел животное на дороге, не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево; 11,3 миллиона рублей — водитель на повороте не справился с управлением и врезался в металлический забор; 7,3 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и в бок другого автомобиля.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 56 миллионов, Приморском крае — более 41 миллиона, Челябинской области — более 40 миллионов, а также в Республике Башкортостан — более 34 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 400 миллионов, Санкт-Петербурге — более 86 миллионов, Свердловской области — более 23 миллионов рублей, Воронежской области — более 22 миллионов рублей, а также в Краснодарском крае — более 17 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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