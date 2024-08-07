Начал работу сервис, который предскажет съезд арендатора

Сбер добавил новые функции в бесплатное отраслевое решение для предпринимателей, которые ведут арендный бизнес. Теперь владельцев коммерческой недвижимости, которые пользуются сервисом, будут уведомлять о сложностях в бизнесе арендатора и его возможном съезде. Это поможет минимизировать и даже избежать убытков из-за простоя помещения. Также пользователям предложат инструменты поиска арендаторов на свободные площади.
Бесплатное отраслевое решение для владельцев коммерческой недвижимости от Сбера сочетает в себе инструменты автоматизации и развития арендного бизнеса, доступные в интернет-банке СберБизнес. С помощью решения клиенты могут искать арендаторов, автоматизируют рутинные бизнес-процессы, а также получают персональные рекомендации, релевантные для арендного бизнеса.
"Нашими отраслевыми решениями пользуются уже 400 тысяч предпринимателей. Сервис для владельцев коммерческой недвижимости показал свою эффективность в развитии арендного бизнеса — он даёт клиенту возможность отвлечься от рутинных процессов и сконцентрироваться на решении важных задач. Новый функционал поможет решить одну из основных проблем в этом сегменте — простой помещения. Владелец недвижимости теперь будет в курсе возможных сложностей арендатора. Это минимизирует риски, позволит своевременно найти нового платежеспособного арендатора, в том числе с помощью инструментов сервиса", — прокомментировал новую опцию директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
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