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Происшествия

В Москву эвакуировали жительницу Тольятти, которую месяц удерживали в "заложниках" турецкие врачи

МОСКВА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 7 июля, из Турции в Москву эвакуировали жительницу Тольятти Наталью Каменнову, у которой на отдыхе случился сердечный приступ, сообщает "КП-Самара". По информации издания, турецкие врачи три недели держали женщину в медикаментозной коме и настаивали на сомнительной операции.

19 июля Наталья Каменнова улетела на отдых в турецкий Белек с дочерью и внучкой. По словам дочери, мама чувствовала себя прекрасно и в принципе на здоровье не жаловалась. Утром 20 июля семья отправилась встретить рассвет на побережье. Потом позавтракали, отдохнули часок в номере и пошли в 09:30 на море, пока нет жары. Примерно час женщины плавали. Однако, когда Наталья выходила из воды, ей резко стало плохо — случился инфаркт.

Работники отеля прибежали с носилками, вызвали скорую. Женщину повезли в ближайший госпиталь. Там ей провели реанимацию и подключили к ИВЛ. Тольяттинка была без сознания примерно 20 минут.

На следующий день женщину перевели в другую клинику в Анталии, которая называется "Анадолу Лара", где есть кардиология. Турецкие врачи держали Наталью Каменнову в искусственной коме около трех недель. Все это время 69-летнюю туристку, по словам ее родных, не лечили, обкалывали седативными препаратами и навязывали дорогостоящую операцию, которую не покрывает стандартная туристическая страховка.

Родные Натальи консультировались с самарскими кардиологами, и те строго раскритиковали действия турецких коллег, назвав их нелогичными и странными.

Между тем, за каждые сутки пребывания Натальи в частной клинике от страховой компании на счет больницы "капало" по $2тысячи. Когда родные поняли, что страховая компания не собирается помогать семье, им пришлось все взять в свои руки и бить во все колокола. Тем более что и представители Генконсульства России в Турции тоже обещали помочь, да только пропали.

7 августа туристка в крайне тяжелом состоянии вернулась в Россию. "Сейчас маму с самолета отвезли в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. Она находится без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Врачи сказали, что сделают все возможное, чтобы ее спасти, — рассказала дочь пострадавшей.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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