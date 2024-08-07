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Страхование Финансы

В первом полугодии в "Росгосстрах" по каско чаще всего обращались автомобилисты из Москвы и Санкт-Петербурга

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии "Росгосстрах" получил почти 17 тыс. заявлений о наступлении страхового случая от своих клиентов с полисами каско. Если судить по обращениям автомобилистов к страховщику, самым аварийным месяцем в этом году стал многоснежный январь, за ним идут март и февраль.

Как рассказала начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова, самыми распространенными страховыми событиями, о которых заявляют клиенты, являются "классические" дорожно-транспортные происшествия с участием двух или нескольких автомобилей. На них приходится 32,5% обращений страхователей. На втором месте — повреждение остекления (26,4%), на третьем — наезд на препятствие (19,8%). Также в пятерку самых распространенных поводов для обращений по каско в "Росгосстрах" в этом году вошли падение на автомобиль предметов (7%) и наезд на застрахованную машину неизвестным транспортным средством (6%).

"Страховое событие — это всегда стресс, даже при наличии полиса каско, и мы понимаем, что людям хочется как можно скорее получить отремонтированную машину и вернуться к привычной жизни. Поэтому по программам добровольного автострахования с полным покрытием наша компания предоставляет клиентам возможность обращаться с незначительными повреждениями без справок из компетентных органов по легковым ТС, — говорит Людмила Юсова. — В частности, это можно сделать неограниченное число раз в период действия договора при повреждении одного стеклянного элемента. При страховой сумме до 2,5 млн рублей можно без справок заявить о повреждении одной кузовной детали, либо двух смежных кузовных деталей при более высокой страховой сумме. Кроме того, в личном кабинете клиента "Росгосстраха" можно подать заявление удаленно и провести самостоятельно фотофиксацию повреждений. Все это позволяет сделать процедуру урегулирования убытка для клиента более комфортной и менее затратной по времени".

В первом полугодии больше всего заявлений о страховых событиях поступило от клиентов с полисами каско из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской области и Башкортостан. В топ-10 по частоте обращений также вошли Пермский край, Ростовская, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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