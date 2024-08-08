ВСК проанализировал профзаболевания железнодорожников, строителей, шахтеров и дальнобойщиков

В августе представители четырех профессий: железнодорожники, строители, шахтеры и дальнобойщики — отмечают свой ежегодный корпоративный праздник. Страховой дом ВСК выяснил, какими профессиональными заболеваниями болеют работники этих отраслей и описал механизмы предупреждения возникновения опасных недугов.
Наиболее распространенными заболеваниями работников железнодорожной отрасли, которые отмечают свой праздник 4 августа, являются в порядке убывания: профессиональная тугоухость, вибрационная болезнь, заболевания опорно-двигательного аппарата, пылевые болезни легких.
Условия работы строителей — празднующих свой день 11 августа — тяжелый физический труд, шум, наличие пыли, загазованность — напрямую влияют на состояние здоровья работников. К ключевым профессиональным недугам строителей эксперты относят грыжи, хронические простуды, простатит, ожоги, поражения слухового аппарата, дыхательных и зрительных органов, суставов. Отдельно врачи отмечают вредные последствия работы строителей в агрессивной среде, провоцирующие болезни кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты); металлическую лихорадку; хронический токсико-пылевой бронхит.
Шахтеры, которые отмечают свой праздник 25 августа, преимущественно страдают от заболеваний костно-мышечной системы, дыхательных органов, нервной системы. Наиболее распространенными недугами горняков, работающих в условиях замкнутого пространства, часто с недостатком свежего воздуха, являются заболевания легких. Так, среди специалистов, которые проработали под землей 15-20 лет, часто встречаются пневмокониозы, ведущие к онкологии, причиной которых становится высокая концентрация в воздухе пыли. Отмечаются также часто встречающиеся из-за работы в сырых забоях, в неудобной позе и при большой физической нагрузке простудные заболевания, миозиты, невриты, радикулиты. Отдельно медики выделяют пагубные последствия концентрации в шахтах метана, который способен вызвать сдвиг в вегетативной нервной системе.
Дальнобойщики, отмечающие праздник 25 августа, традиционно имеют проблемы со спиной — долгое сидение за рулем вызывает остеохондроз, радикулит, грыжи межпозвонковых дисков. Часто из-за нарушения кровообращения в связи с отсутствием двигательной активности у дальнобойщика возникает простатит или геморрой — "фирменные" заболевания этой профессиональной группы. Медики также выделяют сердечно-сосудистые заболевания и ожирение как следующие по распространенности после простатита недуги водителей большегрузов.
"Регулирование уровня заболеваемости работников в разных сферах экономики — это не только социальная задача государства и бизнеса, но и ключевой индикатор управления издержками, дополнительный нематериальный стимул для сотрудника работать там, где о его здоровье заботится работодатель. Несколько лет назад было проведено исследование по динамике распространения наиболее тяжелых онкологических заболеваний среди представителей разных профессий — в топе антирейтинга оказались сотрудники добывающих и обрабатывающих производств — 75% и строители — 12%. Антирейтинг регионов возглавили Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области. В отраслях с повышенным риском возникновения профзаболеваний важно систематически заниматься профилактикой — периодическими медицинскими осмотрами, чекапами в рамках ДМС, формировать паспорт здоровья коллектива. И в этом вопросе мы, страховщики, уже успешно разрабатываем и внедряем программы сокращения частоты и длительности больничных, текучести кадров, что в итоге позволяет оптимизировать расходы предприятия", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.