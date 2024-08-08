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ВСК проанализировал профзаболевания железнодорожников, строителей, шахтеров и дальнобойщиков

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе представители четырех профессий: железнодорожники, строители, шахтеры и дальнобойщики — отмечают свой ежегодный корпоративный праздник. Страховой дом ВСК выяснил, какими профессиональными заболеваниями болеют работники этих отраслей и описал механизмы предупреждения возникновения опасных недугов.

Наиболее распространенными заболеваниями работников железнодорожной отрасли, которые отмечают свой праздник 4 августа, являются в порядке убывания: профессиональная тугоухость, вибрационная болезнь, заболевания опорно-двигательного аппарата, пылевые болезни легких.

Условия работы строителей — празднующих свой день 11 августа  — тяжелый физический труд, шум, наличие пыли, загазованность — напрямую влияют на состояние здоровья работников. К ключевым профессиональным недугам строителей эксперты относят грыжи, хронические простуды, простатит, ожоги, поражения слухового аппарата, дыхательных и зрительных органов, суставов.  Отдельно врачи отмечают вредные последствия работы строителей в агрессивной среде, провоцирующие болезни кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты); металлическую лихорадку; хронический токсико-пылевой бронхит.

Шахтеры, которые отмечают свой праздник 25 августа, преимущественно страдают от заболеваний костно-мышечной системы, дыхательных органов, нервной системы. Наиболее распространенными недугами горняков, работающих в условиях замкнутого пространства, часто с недостатком свежего воздуха, являются заболевания легких. Так, среди специалистов, которые проработали под землей 15-20 лет, часто встречаются  пневмокониозы, ведущие к онкологии, причиной которых становится высокая концентрация в воздухе пыли. Отмечаются также часто встречающиеся из-за работы в сырых забоях, в неудобной позе и при большой физической нагрузке простудные заболевания, миозиты, невриты, радикулиты. Отдельно медики выделяют пагубные последствия концентрации в шахтах метана, который способен вызвать сдвиг в вегетативной нервной системе.

Дальнобойщики, отмечающие праздник 25 августа, традиционно имеют проблемы со спиной — долгое сидение за рулем вызывает остеохондроз, радикулит, грыжи межпозвонковых дисков. Часто из-за нарушения кровообращения в связи с отсутствием двигательной активности у дальнобойщика возникает простатит или геморрой — "фирменные" заболевания этой профессиональной группы. Медики также выделяют сердечно-сосудистые заболевания и ожирение как следующие по распространенности после простатита недуги водителей большегрузов.

"Регулирование уровня заболеваемости работников в разных сферах экономики — это не только социальная задача государства и бизнеса, но и ключевой индикатор управления издержками, дополнительный нематериальный стимул для сотрудника работать там, где о его здоровье заботится работодатель. Несколько лет назад было проведено исследование по динамике распространения наиболее тяжелых онкологических заболеваний среди представителей разных профессий — в топе антирейтинга оказались сотрудники  добывающих и обрабатывающих производств  — 75% и строители — 12%. Антирейтинг регионов возглавили Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области. В отраслях с повышенным риском возникновения профзаболеваний важно систематически заниматься профилактикой — периодическими медицинскими осмотрами, чекапами в рамках ДМС, формировать  паспорт здоровья коллектива. И в этом вопросе мы, страховщики, уже успешно разрабатываем  и внедряем программы сокращения частоты и длительности больничных, текучести кадров, что в итоге позволяет оптимизировать расходы предприятия", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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