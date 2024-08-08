Страховой Дом ВСК застраховал воздушные суда ООО "Битум"

Уфимский филиал Страхового Дома ВСК выиграл конкурс на право страхования воздушного парка общества с ограниченной ответственностью "Битум".
Страховая защита действует до июля 2025 года. Согласно договору, полисами страхования воздушных судов обеспечен вертолетный парк компании. В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Страховая сумма по договору — 100 млн рублей.
Право застраховать воздушные суда ООО "Битум" ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие другие ведущие игроки страхового рынка.
Группа компаний "БИТУМ" — промышленный холдинг, включающий в себя, помимо завода по производству нефтяных дорожных вяжущих, предприятие по горячему оцинкованию металлических изделий и производственное объединение. Группа компаний "БИТУМ" выпускает широкую номенклатуру высококачественной продукции для дорожного строительства и благоустройства дорожной инфраструктуры. Продукция группы поставляется более, чем в 20 регионов России и зарубежные страны: Казахстан, Узбекистан, Китай.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.