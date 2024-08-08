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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал воздушные суда ООО "Битум"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уфимский филиал Страхового Дома ВСК выиграл конкурс на право страхования воздушного парка общества с ограниченной ответственностью "Битум".

Страховая защита действует до июля 2025 года. Согласно договору, полисами страхования воздушных судов обеспечен вертолетный парк компании.  В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Страховая сумма по договору — 100 млн рублей.

Право застраховать воздушные суда ООО "Битум" ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие другие ведущие игроки страхового рынка.

Группа компаний "БИТУМ" — промышленный холдинг, включающий в себя, помимо завода по производству нефтяных дорожных вяжущих, предприятие по горячему оцинкованию металлических изделий и производственное объединение. Группа компаний "БИТУМ" выпускает широкую номенклатуру высококачественной продукции для дорожного строительства и благоустройства дорожной инфраструктуры. Продукция группы поставляется более, чем в 20 регионов России и зарубежные страны: Казахстан, Узбекистан, Китай.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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