В Новокуйбышевске бродячая собака напала на 15-летнюю девушку

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2024 года мэрия Новокуйбышевска заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города.

В четверг, 8 августа, из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, безнадзорное животное напало на 15-летнюю девочку.

"Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь, в настоящее время угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - отмечается в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.