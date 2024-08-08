Житель Нефтегорского района подозревается в убийстве двух собутыльников

Богатовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении жителя Нефтегорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п "а" ч.2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК Р по Самарской области.

По версии следствия, 6 августа 2024 года подозреваемый совместно с 45-летним знакомым и его 36 летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и туловища своим оппонентам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

"В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.