В Самарской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 9 по 12 августа, в Самарской области ожидается дождливая погода.
В пятницу, 9 августа, в Самаре облачно с прояснениями. Прогнозируются дождь, гроза. Ветер восточный, 6…11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +21…+23 °C.
В субботу, 10 числа, в регионе облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +19…+24 °C.
11 августа в Самарской области сохранится дождливая погода, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +19…+24 °C.
В начале рабочей недели, 12 числа, в Самаре и области по-прежнему будет облачно и дождливо, местами пройдут грозы. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +17…+22 °C.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.