Ночью на ул. Революционной в Самаре загорелась иномарка

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В пятницу, 9 августа, в 1:56 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины неподалеку от дома № 90 на ул. Революционной в Октябрьском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.