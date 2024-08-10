16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
19-летний житель Тольятти подарил мошеннику 1,7 млн рублей Главу управления самарского минстроя подозревают в получении взятки Житель Нефтегорского района подозревается в убийстве двух собутыльников В Новокуйбышевске бродячая собака напала на 15-летнюю девушку Появились подробности уголовного дела руководителя департамента дорожного хозяйства Тольятти

Преступления Происшествия

19-летний житель Тольятти подарил мошеннику 1,7 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти жертвой мошенника стал 19-летний молодой человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Он откликнулся на поступившее через мессенджеры предложение постоянного высокого дохода через инвестиции в выгодные интернет-проекты. Парень перевел аферисту более 1,7 млн руб., после чего тот перестал выходить на связь.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1