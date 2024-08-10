19-летний житель Тольятти подарил мошеннику 1,7 млн рублей

В Тольятти жертвой мошенника стал 19-летний молодой человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Он откликнулся на поступившее через мессенджеры предложение постоянного высокого дохода через инвестиции в выгодные интернет-проекты. Парень перевел аферисту более 1,7 млн руб., после чего тот перестал выходить на связь.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.