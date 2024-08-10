Авито Работа: высокооплачиваемые вахтовые вакансии с проживанием

Аналитики Авито Работы изучили вакансии на платформе и выяснили, что в июле 2024 г. одним из самых высокооплачиваемых предложений с проживанием для вахтовиков стала позиция бетонщика.

Специалисту готовы предложить зарплату до 395 тыс. руб. в месяц. В подборку также вошли монтажник и упаковщик.

• Бетонщик

В Якутске работодатель готов предложить бетонщику из Самары зарплату до 395 тыс. руб. в месяц. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года, в обязанности которого будут входить бетонные работы при строительстве здания и соблюдение графика работ. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и проезд до работы, проживание и питание.

• Монтажник

Компания из Салехарда готова предложить монтажнику из Самары до 395 тыс. руб. в месяц при вахтовом графике. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить монтажные работы ЖБК. Также компания готова предложить бесплатное проживание, питание и спецодежду.

• Упаковщик

В компанию ищут упаковщика конфет с зарплатой до 235 тыс. руб. в месяц. Работодатель ищет сотрудников в Самаре для работы в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Набережных Челнах, Чебоксарах или Владимире. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы. Также упаковщику конфет будет предоставлена униформа, проживание, питание, транспорт до работы и компенсация билетов.