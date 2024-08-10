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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина застрелил соседа

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске в отношении местного 41-летнего жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 8 августа подозреваемый, находясь на лестничной клетке в жилом многоквартирном доме, в ходе ссоры с 37-летним соседом выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - указывается в сообщении СУ СК.

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