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Преступления Происшествия

В Жигулевске полиция задержала семейную пару, промышлявшую продажей наркотиков

ЖИГУЛЕВСК. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе в полицию Жигулевска поступила информация о том, что семейная пара из Тольятти может быть причастна к обороту наркотиков. В ходе проверки полученные сведения подтвердились, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Жигулевску задержали подозреваемых в припаркованном автомобиле возле автозаправочной станции Жигулевска.

Задержанными оказалась семейная пара - 31-летняя женщина и 34-летний мужчина, неоднократно судимый за кражи.

В ходе досмотра на месте задержания полицейские изъяли из сумки женщины 8 свертков, перемотанных изолентой с порошкообразным веществом внутри. У мужчины в барсетке полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков, перемотанных изолентой с порошкообразным веществом внутри.

В квартире супругов сотрудники полиции также обнаружили и изъяли сверток, зип-пакет с порошкообразным веществом и электронные весы.

В ходе осмотра сотового телефона, изъятого у подозреваемого, полицейские нашли информацию с описанием участков местности и географическими координатами, где должны были находится наркотики. Прибыв к указанным в описании местам, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 19 свертков, внутри которых находилось неустановленное вещество.

Экспертиза подтвердила, что изъятый сверток из тайника является наркотическим веществом (N-метилэфедрон общей массой свыше 0,61 грамм, что законодатель относит к значительному размеру). В настоящее время по остальным изъятым сверткам проводится химическая экспертиза.

В ходе опроса подозреваемые вину в совершении противоправного деяния признали и пояснили, что приобрели запрещенное вещество бесконтактным способом и планировали сбыть на территории Жигулевска.

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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