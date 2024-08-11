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Преступления Происшествия

Подросток из Кошек попытался уехать из села на чужом автомобиле, но его задержали

КОШКИ. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля,передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Кошкинского района обратился местный 58-летний житель, который сообщил, что у него похитили Lada Kalina. Он пояснил, что транспортное средство находилось возле дома, а через некоторое время, решив поехать по делам, обнаружил его отсутствие.

Предполагаемому злоумышленнику далеко уехать не удалось - полиция задержала его в течение 30 минут на дороге "Кошки-Ст. Шентала- Ст. Максимкино- граница республики Татарстан". Молодого человека доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Ранее не судимый 17-летний сельчанин признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, гуляя по селу, увидел у одного из дворов припаркованную отечественную легковушку и решил к ней подойти. Приблизившись к машине, обнаружил, что та не заперта, а в замке зажигания находятся ключи. Недолго думая, он сел за руль и поехал прокатиться на чужом автомобиле.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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