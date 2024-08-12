"Ингосстрах" узнал различия трат жителей Москвы и Санкт-Петербурга

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, в ходе которого были сопоставлены траты жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты показали, что москвичи в среднем расходуют несколько больше, чем петербуржцы.

Например, средний приемлемый чек в ресторане в Москве составляет 2,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 2,2 тысячи рублей. От 1 до 2 тысяч готовы потратить 51% москвичей и 43,6% петербуржцев. Чек от 500 до 1 тысячи приемлем для 18,1% москвичей и 30,8% петербуржцев. От 2 до 3 тысяч рублей готовы заплатить в ресторане 12% москвичей и 9% петербуржцев.

В кафе жители обеих столиц рассчитывают заплатить меньше: в Москве — 1,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 900 рублей. Чаще всего москвичи готовы потратить от 500 до 1 тысячи (45,6%), в Санкт-Петербурге — 40,5%. Чек до 500 рублей устроит 33,9% москвичей и 48,8% петербуржцев. От 1 до 2 тысяч за поход в кафе готовы заплатить 17,8% опрошенных в Москве и 9,1% — в Санкт-Петербурге.

По данным опроса, для сбора ребенка в школу в среднем родителям в Москве потребуется 22,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 17,1 тысячи. От 8 до 10 тысяч готовы отдать 14,4% москвичей и 19,5% петербуржцев; от 11 до 15 тысяч — 16,3% жителей Москвы и 32,5% жителей Санкт-Петербурга; от 16 до 20 тысяч — 17,3% респондентов в Москве и 14,8% — в Санкт-Петербурге; от 21 до 30 тысяч — приемлемая стоимость для 28,2% москвичей и 16% петербуржцев.

На свадьбу москвичи в среднем готовы потратить 449,7 тысячи рублей, а петербуржцы — 351,4 тысячи. Однако чаще всего в обеих столицах надеются потратить до 100 тысяч рублей — 29,9% в Москве и 37,2% — в Санкт-Петербурге. На расходы от 101 до 200 тысяч рублей готовы 30,7% москвичей и 36,1% петербуржцев; от 201 до 300 тысяч — 15,4% жителей Москвы и 11,6% жителей Санкт-Петербурга. Самые большие траты, от 301 до 500 тысяч, приемлемы для 11,9% в Москве и 7,1% — в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на различия в тратах жителей Москвы и Санкт-Петербурга, мы предоставляем равные возможности для всех клиентов, независимо от их места жительства. В обеих столицах мы предлагаем нашим клиентам высококачественный сервис, который учитывает особенности каждого региона", — отметил Александр Крючков, директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге.