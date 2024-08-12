Михаил Дегтярев высказался о разрешении продажи алкоголя на стадионах

Министр спорта России Михаил Дегтярев допустил разрешение продажи алкоголя на стадионах. О необходимости предметного обсуждения этой темы он заявил в интервью "Самарскому обозрению".
"Получаю сообщения от руководителей клубов и спортобъектов на тему разрешения реализации слабоалкогольных напитков. По их мнению, это повысит посещаемость. Чемпионат мира 2018 года наглядно продемонстрировал, что комбинация Fan-ID и разумного употребления, например, пива способна гарантировать вполне культурное и безопасное проведение досуга.
Люди же приходят на трибуны отдохнуть, а не спортом позаниматься. Тот, кто хочет, все равно выпьет до или после матча. Получается, что мы своими руками повышаем кассу окружающим стадионы магазинам и ларькам, а доходы спортивной инфраструктуры понижаем. Нужно эту тему предметно обсудить", - отметил министр, отвечая на вопрос о проблеме низкой посещаемости спортивных мероприятий.
Напомним, Михаил Дегтярев еще в 2020 г., будучи председателем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, высказывался за необходимость снять запрет на розничную продажу пива и пивных напитков на российских стадионах.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁