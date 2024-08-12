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Спорт

Михаил Дегтярев высказался о разрешении продажи алкоголя на стадионах

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Министр спорта России Михаил Дегтярев допустил разрешение продажи алкоголя на стадионах. О необходимости предметного обсуждения этой темы он заявил в интервью "Самарскому обозрению".

"Получаю сообщения от руководителей клубов и спортобъектов на тему разрешения реализации слабоалкогольных напитков. По их мнению, это повысит посещаемость. Чемпионат мира 2018 года наглядно продемонстрировал, что комбинация Fan-ID и разумного употребления, например, пива способна гарантировать вполне культурное и безопасное проведение досуга.

Люди же приходят на трибуны отдохнуть, а не спортом позаниматься. Тот, кто хочет, все равно выпьет до или после матча. Получается, что мы своими руками повышаем кассу окружающим стадионы магазинам и ларькам, а доходы спортивной инфраструктуры понижаем. Нужно эту тему предметно обсудить", - отметил министр, отвечая на вопрос о проблеме низкой посещаемости спортивных мероприятий.

Напомним, Михаил Дегтярев еще в 2020 г., будучи председателем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, высказывался за необходимость снять запрет на розничную продажу пива и пивных напитков на российских стадионах.

Гид потребителя

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