Сотрудницу АвтоВАЗа будут судить за фиктивное трудоустройство на 8 млн рублей

В Тольятти перед судом по обвинению в мошенничестве предстанут сотрудница бухгалтерии АО "АвтоВАЗ" и руководитель отдела по персоналу и охране труда ООО "ЛАДА Спорт", сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, женщины фиктивно трудоустроили в "ЛАДА Спорт" трех работников. Зарплата этих сотрудников поступала на карты, которые находились у обвиняемых.
Схема действовала с сентября 2017 г. по декабрь 2023 года. За это время общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей.
Уголовное дело предстоит рассматривать Автозаводскому районному суду Тольятти.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек