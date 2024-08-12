Сотрудницу АвтоВАЗа будут судить за фиктивное трудоустройство на 8 млн рублей

В Тольятти перед судом по обвинению в мошенничестве предстанут сотрудница бухгалтерии АО "АвтоВАЗ" и руководитель отдела по персоналу и охране труда ООО "ЛАДА Спорт", сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, женщины фиктивно трудоустроили в "ЛАДА Спорт" трех работников. Зарплата этих сотрудников поступала на карты, которые находились у обвиняемых.

Схема действовала с сентября 2017 г. по декабрь 2023 года. За это время общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей.

Уголовное дело предстоит рассматривать Автозаводскому районному суду Тольятти.