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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Авто" - 3:2

МАГНИТОГОРСК. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" одержали волевую победу над "Авто" в рамках предсезонного турнира в Магнитогорске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

По сравнению с позавчерашним контрольным матчем в Уфе тренеры "Ладьи" сделали несколько правок в сочетаниях звеньев своей команды. Павел Бабенко, Павел Яковлев, Егор Меркесов и Денис Ермолович вернулись в заявку, заменив Максима Власова, Михаила Ворфоломеева, Марата Павлова и Артема Юшина. Защищать последний рубеж вновь вышел Семен Фролов.

Несмотря на небольшое игровое преимущество волжан в начале, первыми в матче отличились хоккеисты из Екатеринбурга, реализовавшие лишнего на 13-й минуте — автором гола стал Егор Щукин. 1:0. "Ладья", казалось, незадолго до перерыва сумела отыграться усилиями Кирилла Горбунова и Владислава Федорова, однако взятие ворот было отменено арбитрами по причине блокировки вратаря "Авто", не помог даже видеопросмотр по запросу тренерского штаба тольяттинцев.

К середине матча екатеринбуржцы удвоили отрыв усилиями Льва Панжаева. 2:0. Перевернуть ход встречи "Ладье" удалось в третьем периоде — сперва Тарас Зацепин классно подправил шайбу в ворота после дальнего броска Кирилла Горбунова, а затем уже сам Горбунов примерно с той же точки поразил цель. 2:2. Ключевым эпизодом всего поединка оказалось удаление форварда "Авто" Егора Щукина, которое было реализовано Маратом Калимуллиным за три с половиной минут до финальной сирены — 2:3. И тольяттинская "молодежка" в итоге добилась волевой победы!

Завтра, 13 августа, "Ладья" встретится на магнитогорском льду с хозяевами турнира — "Стальными Лисами", которые в другом матче дня со счетом 2:4 уступили "Реактору".

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