При ДТП в Тольятти пострадали три человека

В понедельник, 12 августа, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 8:00 20-летний водитель за рулем Lada Granta двигался по ул. Васильевской в направлении ул. Комсомольской. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 51-летнего водителя, который двигался по "встречке".

С места ДТП госпитализирована 39-летняя женщина-пассажир автомашины Datsun on-DO. Также в медучреждение доставлены оба водителя, им назначено амбулаторное лечение.