При ДТП в Тольятти пострадали три человека

В понедельник, 12 августа, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 8:00 20-летний водитель за рулем Lada Granta двигался по ул. Васильевской в направлении ул. Комсомольской. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 51-летнего водителя, который двигался по "встречке".
С места ДТП госпитализирована 39-летняя женщина-пассажир автомашины Datsun on-DO. Также в медучреждение доставлены оба водителя, им назначено амбулаторное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.