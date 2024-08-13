Опасное будущее, чистая любовь и Люся Чеботина в роли нейросети: завершились съемки "Подростков в космосе"

В Москве завершились съемки восьмисерийного фантастического детектива "Подростки в космосе" (16+) от создателей молодежного хита "Трудные подростки". Премьера нового проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Балет", "Фишер", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Главные роли в сериале исполнили Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев Святослав Рогожан. Также к актерскому составу присоединились певица Люся Чеботина в роли искусственного интеллекта космической станции и солист группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов в роли бандита, промышляющего продажей космического мусора.

Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

Кадры со съемок

2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Среди них — Кирилл (Денис Косиков), парень из неблагополучного района, который рискует оказаться в тюрьме, если не отправится в экспедицию, и Аня (Софья Аржаных) — дочь прославленного космонавта, которая отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Им предстоит объединиться, чтобы выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете.

Команда проекта уделила особое внимание деталям: актеры снимались в космических скафандрах, в кабинете начальника космодрома жил хамелеон, также в съемках использовали много необычного реквизита. Например, для сериала создали гигантского робота-пылесоса для уборки на космодроме, космический мусор в виде модуля спутника и 700 гигантских растений будущего, которые были "высажены" на специальном поле на территории завода в Домодедово для самой сложной массовой сцены. В сериале много экшена и драк, часть из которых ставили на съемочной площадке, а все трюки актеры выполняли сами под руководством профессиональных каскадеров.

Денис Косиков, актер:

"На съемках мне больше всего запомнилась сцена в сурдокамере. Тогда со мной в кадре не было партнеров, рядом находились только режиссер и оператор. В этом замкнутом пространстве нужно было найти состояние и эмоции человека, оказавшегося в полной изоляции от внешнего мира, и показать, как в этих обстоятельствах поведет себя его природа. Сцена сложная и очень важная для раскрытия моего персонажа Кирилла. Для меня, как актера, это была интересная авантюра".

Софья Аржаных, актриса:

"У меня есть две любимые сцены, которые стали для меня актерским вызовом: в реальных катакомбах и в павильоне на зеленке. В первой я лежала в коридоре с плесенью и влажным воздухом. На мне был огромный скафандр, в котором жарко и душно. А во второй: нас привязали на тросах на фоне гринскрина и подняли на высоту 5-6 метров".

Екатерина Матвиенко, продюсер:

"Думаю, нам всем запомнились ночные съемки на поле с ядовитыми растениями. Каждое высотой почти два метра мы создали вручную из ткани, пластика и металла, а потом сожгли в кадре. На этой и без того сложной смене случилось штормовое предупреждение, сильнейший ветер, все наши растения начали летать по территории завода. Было непросто, но увлекательно!".

Лев Зулькарнаев, актер:

"Съемки на заводе были точно самыми запоминающимися. Надеюсь, наши пробежки в дыму с Денисом Косиковым между горящими растениями не вырежут из монтажа. В целом на съемках чувствовалась энергия творческого вызова и азарта благодаря молодой, драйвовой команде. Мне кажется, поэтому у нас получилась такая динамичная, яркая история с сюжетными твистами, которая точно понравится зрителю".