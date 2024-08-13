В Алупке после масштабной реконструкции открыли православный храм XIX века

Церковь Архангела Михаила в Алупке, возведённая в 1820 году, — важный архитектурный и культурный памятник, который обладает уникальной исторической ценностью. Храм был сильно поврежден в ходе землетрясений и перестроек в XX веке, и только благодаря неравнодушным меценатам её удалось сохранить для будущих поколений.
13 августа 2024 года храм вновь открыл свои двери для прихожан после масштабной реставрации. В церемонии открытия приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Сбер помог благоустроить прилегающую к храму территорию. Были обновлены фасады дома для служащих, реконструированы подпорные стены, выполнено озеленение территории, вымощены дорожки. На территории церкви построен амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка. Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Сегодня храм Архангела Михаила, признанный памятником архитектуры и истории, охраняется государством как объект культурного наследия народов России.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?