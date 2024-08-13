Общественники проинспектировали ремонт улицы Ново-Вокзальной в Самаре

Улица Ново-Вокзальная — самый протяженный объект ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне в Самаре. Длина участка составляет порядка 5,26 км. Улицу обновляют в границах улиц Ново-Садовой и Красных Коммунаров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В нормативное состояние автодорогу приводят специалисты компании ООО "АВС". Работы близятся к завершению.

"Мы контролируем работу подрядных организаций на всех этапах, начиная с заключения контракта и заканчивая сдачей объекта. В настоящее время на улице Ново-Вокзальной ведется укладка асфальтобетона — это один из самых финальных этапов работы. Ранее подрядная организация отфрезеровала старый асфальтобетон, заменила смотровые колодцы на сетях, которые находятся под дорогой, и сейчас проводит укладку. Насколько качественно уложат покрытие, определит лаборатория заказчика. Будут взяты керны на проведение соответствия требуемым физико-механическим свойствам, а затем проведут контроль ровности", — рассказал координатор партийного проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" по Самарской области Алексей Степанов.

Из-за того, что улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и по ней проходит значительный дорожный трафик, укладка выравнивающего слоя проезжей части выполняется по ночам, когда интенсивность движения снижается.

Уже уложено более 75 тыс. кв. м асфальта. Кроме того, обновляется дорожное полотно между трамвайных путей. Отремонтирован тротуар от улицы Карла Маркса до Стара-Загоры — около 1360 квадратных метров, заменены около 700 поребриков, установлен новый бортовой камень.

"Сделали пандусы для комфортного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. Кроме того, заменили люки 200 смотровых и дождеприемных колодцев", — отметил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

"Улица Ново-Вокзальная — один из самых крупных объектов, которые приводятся в порядок в Самаре в 2024 году. На данный момент наша организация отремонтировала около 80% проезжей части. По моему мнению, ремонт на Ново-Вокзальной особенно значим для горожан, ведь здесь располагается множество социальных объектов — школы, больницы, учреждения дополнительного образования", — пояснил генеральный директор ООО "АВС" Олег Советкин.

Актуальность проведения ремонтных работ отмечают и местные жители — от состояния проезжей части и тротуаров зачастую зависит и их безопасность.

"По поводу состояния Ново-Вокзальной поступало много обращений, это значимая дорога для нашего города. Тротуар, который здесь привели в порядок, играет большую роль для жителей микрорайона: по нему они ходят на остановки общественного транспорта, по своим повседневным делам. Хорошие дороги и тротуары — это наша безопасность и мечта любого пешехода", — уверена председатель Совета ТОС "9 микрорайон" Ирина Хмырова.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу "Единой России" в 2021 г. наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры.