Официально: Обход Тольятти станет платным с 1 сентября

Правительство Самарской области приняло распоряжение, которым изменило срок начала платного использования трассы "Обход Тольятти".

В распоряжении, подписанном 13 августа, указывается, что плата за проезд будет взиматься с 1 сентября 2024 года. Ранее же предусматривалось, что бесплатным проезд будет в течение 29 дней после ввода объекта.

Напомним, Обход Тольятти ввели в эксплуатацию 16 июля и изначально период бесплатного проезда должен был завершиться 13 августа. Однако минтранс региона сообщал, что его планируется продлить из-за ремонта дорожного полотна на плотине Жигулевской ГЭС. Здесь работы должны завершить до конца августа.

Трасса Обход Тольятти, включающая в себя мост через Волгу, была построена на условиях концессии. Инвестор будет осуществлять ее платную эксплуатацию до 16 октября 2039 года.