Официально: Обход Тольятти станет платным с 1 сентября

Правительство Самарской области приняло распоряжение, которым изменило срок начала платного использования трассы "Обход Тольятти".
В распоряжении, подписанном 13 августа, указывается, что плата за проезд будет взиматься с 1 сентября 2024 года. Ранее же предусматривалось, что бесплатным проезд будет в течение 29 дней после ввода объекта.
Напомним, Обход Тольятти ввели в эксплуатацию 16 июля и изначально период бесплатного проезда должен был завершиться 13 августа. Однако минтранс региона сообщал, что его планируется продлить из-за ремонта дорожного полотна на плотине Жигулевской ГЭС. Здесь работы должны завершить до конца августа.
Трасса Обход Тольятти, включающая в себя мост через Волгу, была построена на условиях концессии. Инвестор будет осуществлять ее платную эксплуатацию до 16 октября 2039 года.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?