Тольяттинец пойдет под суд за избиение пьяного друга

В Тольятти 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за избиение знакомого. Ему вменяют ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Потерпевший был госпитализирован в больницу и, согласно заключению эксперта, его здоровью причинен тяжкий вред.
Во время опроса подозреваемый ранее судимый местный житель пояснил, что накануне пришел к знакомому в гости. Во время застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они поссорились и, не совладав с эмоциями, он избил друга.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек