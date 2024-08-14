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Преступления Происшествия

Тольяттинец пойдет под суд за избиение пьяного друга

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за избиение знакомого. Ему вменяют ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Потерпевший был госпитализирован в больницу и, согласно заключению эксперта, его здоровью причинен тяжкий вред.

 

Во время опроса подозреваемый ранее судимый местный житель пояснил, что накануне пришел к знакомому в гости. Во время застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они поссорились и, не совладав с эмоциями, он избил друга.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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