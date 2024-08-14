Дарья Касаткина на турнире в США вышла во второй круг

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

В матче первого круга она обыграла соотечественницу 26-ю ракетку мира Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Касаткина шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов. Александрова выполнила два эйса при одной двойной ошибке, её реализация брейк-пойнтов составила один из шести.

Во втором круге турнира в Цинциннати Касаткина встретится с победителем пары Кэролайн Доулхайд (США) — Тэйлор Таунсенд (США).

Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток, пишет championat.com.