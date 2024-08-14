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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На компании Поволжья приходится порядка 20% DDoS-атак в стране

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон проанализировал данные о DDoS-атаках, предпринимаемых хакерами в отношении корпоративных клиентов компании с начала года. Как выяснилось, для большинства своих атак хакеры предпочитают вечернее время. Самая скоростная атака зарегистрирована в июле, а наиболее продолжительная и беспрерывная — в феврале. Она заняла 9 дней.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

За первые 7 месяцев 2024 года МегаФон зарегистрировал свыше 2400 DDoS-атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего хакеров интересовали телеком-сектор и интернет-провайдеры: доля атак на них возросла в 10 раз с 7% до 70%. Еще 5% случаев пришлись на государственный сектор, остальные — на компании малого и среднего бизнеса. Злоумышленники нападали на сети каждого четвертого корпоративного клиента МегаФона.

С точки зрения географического распределения атак наиболее активно хакеры действовали в столичном регионе — Москве и Московской области: здесь зарегистрирована треть атак. На втором месте Поволжье с долей около 20%, на третьем — Кавказ и Северо-Запад (порядка 10% и 9% соответственно). Меньше всего атак регистрируется в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Примечательно, что хакеры работают сверхурочно: активная фаза атак начинается в 10 часов по московскому времени, с 18 до 19 часов их количество снижается, а вот пик приходится на 20-22 часа. После полуночи активность сокращается в 3-4 раза. Как показал анализ специалистов МегаФона, самым популярным днём для атак со стороны хакеров стал понедельник.

Наиболее активно злоумышленники работали в январе и июле. Рекордным по количеству атак в сутки стало 11 января, при этом за минувшие 7 месяцев не было ни одного дня без атак. Три самые мощные атаки по скорости пришлись на компанию из телеком-сектора и два банка: их скорость составила от 276060 до 60310 Kpps (количество передаваемых пакетов в секунду) соответственно, все они были осуществлены в июле. Рекордная по объёму трафика атака составила 710 Gbps, что эквивалентно одновременной трансляции по сети 150 000 фильмов в Full HD (1080p) качестве.

"Хакеры постоянно корректируют схемы своей работы. К примеру, ранее атаки совершались по 10-30 дней подряд, но короткими сессиями около 20 минут. Затем появилась тенденция вести параллельно несколько атак на одного клиента. Сейчас мы все чаще видим длительные и беспрерывные атаки. В этом году самая длинная составила 9 дней, годом ранее всего 4, но большинство все же длятся менее часа — это 77%. Хакеры ищут уязвимости и постоянно меняют стиль, поэтому специалисты по мониторингу DDoS-атак МегаФона работают круглосуточно. Они отслеживают аномалии, отмечают изменения в характеристиках, при необходимости предпринимают дополнительные меры для защиты наших клиентов. При помощи собранных статистических данных мы следим за общими тенденциями, предугадываем действия злоумышленников и совершенствуем инструменты защиты", — комментирует директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

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