Туризм, общепит и товары для дома ― самые быстроразвивающиеся ниши в бизнесе

Эксперты СберАналитики выявили, какие отрасли бизнеса показали максимальный прирост по выручке и количеству платежей во втором квартале 2024 года.

Как показало исследование СберАналитики, динамичнее всего в городах-миллионниках сейчас развиваются такие направления бизнеса, как туризм, общепит и товары для дома.

Туризм показал максимальный прирост по выручке (92%) и количеству платежей (30%) во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023-го. Второе место занял фастфуд с приростами 43% и 25% соответственно. На третьем — товарная категория "Всё для дома": 43% и 24%.

Лидерами товарооборота стали Москва и Санкт-Петербург, которые заняли больше половины рынка. Однако в динамике наибольший прогресс показал Ростов-на-Дону, где количество покупок выросло на 53%. При этом в Санкт-Петербурге рост составил 39%, в Москве — 31%.

По росту продаж в туристическом сегменте лидируют эти же три города. Выручка от туруслуг в Санкт-Петербурге выросла на 129%, в Ростове-на-Дону — на 109%, в Москве — на 83%.

А вот в сфере общепита первенство у Ростова-на-Дону: за год выручка выросла на 72%. В Санкт-Петербурге выручка увеличилась на 62%, в Москве — на 48%. Средний чек на фастфуд в этих городах составил 492, 536 и 602 рубля соответственно.

В отрасли "Всё для дома" в тройку лидеров роста по выручке вышел Красноярск (+47%). Лидируют Ростов-на-Дону (+58%) и Москва (+50%). Средний чек в этой бизнес-нише в столице — 6384 рубля, в Ростове-на-Дону — 5289 рублей, в Красноярске — 5674 рубля.

"Исследование СберАналитики подтвердило, что спрос на отдых, развлечения и путешествия внутри страны быстро растёт, — комментирует Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка. — Россияне стали в полтора раза больше тратить на отдых, рестораны и товары для дома. А в сфере путешествий в этом году мы ожидаем рекордного турпотока за всю историю наблюдений".

Исследование проведено на основе аналитической панели "Геоаналитика" в 16 городах-миллионниках: Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Волгограде, Перми, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Самаре и Омске.

Учитывался объём бизнеса в 10 сферах: медицина, фастфуд и рестораны, туризм, супермаркеты и продукты, аптеки, косметика, товары для детей, товары для дома, одежда и обувь, бытовая техника и электроника.

Решения СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц. Используются данные из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Высокую точность при широком покрытии обеспечивает применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации и моделей машинного обучения.