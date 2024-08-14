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Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить местного жителя, обвиняемого в краже из частного дома

СЫЗРАНЬ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи сызранской полиции закончили расследование и направили для рассмотрения в городской суд уголовное дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.3 ст. 158 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, в марте в полицию Сызрани обратился 55-летний мужчина с заявлением о краже имущества из его частного дома на сумму 14 тыс. рублей.

Полицейские установили, что неизвестный проник в помещение через входную дверь, которую потерпевший оставил открытой, когда уходил из дома. Пока его не было, из помещения были похищены шуруповерт, паяльники, кейс с набором инструментов, мультиметр и дисковая пила.

При отработке возможных мест сбыта похищенного, оперативники изъяли из комиссионного магазина залоговые документы на электроинструмент, схожий с похищенным, на имя 37-летней жительницы Сызрани.

Она пояснила оперативникам, что сдать в ломбард электроинструмент ее попросил 45-летний приятель — местный житель. Не догадываясь о том, что имущество ему не принадлежит, она согласилась помочь.

Полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, он не имел постоянного источника дохода. Мужчина признал свою вину и сообщил, что возвращался в дом потерпевшего несколько раз, чтобы вынести всё, что посчитал дорогостоящим. Вырученные деньги от продажи чужого имущества он потратил на алкоголь и продукты питания.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, умышленное причинение тяжкого и причинение легкого вреда здоровью. Теперь его ждет новый суд.

Гид потребителя

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