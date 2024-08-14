"Крылья Советов" уступили московскому "Спартаку" в Кубке России — 0:3

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В среду, 14 августа, в Самаре во втором туре Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" на домашнем стадионе проиграли московскому "Спартаку" — 0:3.