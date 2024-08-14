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Спорт

"Крылья Советов" уступили московскому "Спартаку" в Кубке России — 0:3

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, в Самаре во втором туре Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" на домашнем стадионе проиграли московскому "Спартаку" — 0:3.

На 64 минуте, после комбинации "красно-белых" через короткий пас, гол перебросом забил Мартинс. А на 82 минуте с передачи Антона Зиньковского, отличился Хесус Медина — 0:2. На 90+3 минуте счет стал разгромным, мяч забил Даниил Зорин — 0:3.

На матче присутствовало рекордное количество болельщиков — 20 040.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут в гостях 17 августа, соперником станет московское "Динамо".

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