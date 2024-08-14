"Крылья Советов" уступили московскому "Спартаку" в Кубке России — 0:3

В среду, 14 августа, в Самаре во втором туре Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" на домашнем стадионе проиграли московскому "Спартаку" — 0:3.
На 64 минуте, после комбинации "красно-белых" через короткий пас, гол перебросом забил Мартинс. А на 82 минуте с передачи Антона Зиньковского, отличился Хесус Медина — 0:2. На 90+3 минуте счет стал разгромным, мяч забил Даниил Зорин — 0:3.
На матче присутствовало рекордное количество болельщиков — 20 040.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут в гостях 17 августа, соперником станет московское "Динамо".
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁