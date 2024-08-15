Диана Шнайдер в паре одержала победу в первом круге на турнире в Цинциннати

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер чешка Линда Носкова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати в парном разряде. В стартовом матче они обыграли Анну Данилину из Казахстана и россиянку Ирину Хромачеву со счетом 7:6 (7:5), 6:4, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В рамках встречи Диана и Линда выполнили две подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету Данилиной и Хромачёвой восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Диана Шнайдер и Линда Носкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт/Питон Стирнс — Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс. Напомним, Шнайдер является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.