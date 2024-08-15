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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области обнаружено 15 нелегальных кредиторов

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в первом полугодии 2024 г. выявлено 15 нелегальных участников финансового рынка, выдававших кредиты. Они работали, как правило, под видом комиссионных магазинов, сообщает Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Фактически эти организации оказывали услуги ломбардов: выдавали займы, но при этом не состояли в государственном реестре ломбардов Банка России.

Большинство нелегальных участников финансового рынка работали в Тольятти. Также "черные" кредиторы были обнаружены в Самаре и Новокуйбышевске. Недобросовестные комиссионные магазины передавали клиенту деньги не после продажи вещи, принятой на комиссию (в этом заключается суть комиссионной торговли), а сразу при получении товара и оформлении договора. То есть фактически — выдавали займы под залог имущества.

Договоры займа нелегалы подменяют договорами комиссии, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества, хранения ценных вещей. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована.

"Нелегальными кредиторами могут быть обычные граждане или индивидуальные предприниматели. Они предлагают деньги в долг на очень выгодных, на первый взгляд, условиях. Однако по закону индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы, — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Если такое предложение поступило, знайте — перед вами нелегальный кредитор. Связываться с ним опасно. "Черные" кредиторы часто берут огромные проценты и назначают гигантские пени в случае просрочки платежа, а также могут прибегать к противозаконным методам взыскания долгов".

В отделении также обращают внимание, что выдавать потребительские кредиты могут только банки, а займы — только микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), которые имеют лицензию Банка России, либо состоят в реестрах мегарегулятора. Прежде чем взять кредит, заем или вложить деньги в какой-либо проект, важно проверять информацию на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию" или с помощью мобильного приложения "ЦБ онлайн". Также регулятор ежедневно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С ним важно сверяться, чтобы не попасться на удочку злоумышленников.

Гид потребителя

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