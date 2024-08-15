Самарская область представит свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму "Отдых Leisure"

С 17 по 19 сентября 2024 года в Москве, в ЦВК "Экспоцентр" состоится 30-й международный форум-выставка "Отдых Leisure 2024", который традиционно знаменует старт нового осенне-зимнего туристического сезона. В текущем сезоне отраслевые задачи мероприятия — в интеграции обновленной концепции отдыха для россиян, где "Качество жизни в центре внимания".

В этом году Самарская область выступает регионом-партнером международного форума-выставки по туризму. В рамках выставочной экспозиции на стенде Самарской области посетители и участники смогут узнать о новинках предстоящего сезона 2024/2025 и о перспективах развития туризма в регионе, познакомятся с региональными туристическими продуктам.

Самарская область — регион, в котором гости из России и зарубежных стран могут найти разнообразные возможности для комфортного и содержательного отдыха. Великая русская река Волга и Жигулевские горы, исторические города и известные производства, музеи и развлекательные комплексы, археологические, промышленные, исторические объекты региона позволяют составить увлекательную программу на любой вкус для отпуска разной продолжительности.

"Отдых Leisure" — масштабное деловое мероприятие для выездного, въездного и внутреннего туризма, решающее в течение последних 30 лет задачи круглогодичного спроса на путешествия по России и зарубежью. Мероприятие отличает интегральность и широкий спектр профессиональных тем, открытость взаимодействия бизнеса и государства, ориентация на инновационные подходы, обеспечивающие новые стандарты качества жизни россиян, упор на экологичность, национальную идентичность с учетом государственной стратегии и эффективность при формировании комфортной туристической среды.

Форум служит дискуссионной площадкой для профессионалов сферы туризма, представляет прогрессивному бизнес-сообществу и государственной власти принципиально новый формат делового общения, постановки задач, обсуждения стратегий и выработки ответных решений на вызовы, в период бурной трансформации мировой экономики.

Эксперты отмечают: отдых, туризм и индустрия масштабных событий играют важную роль в трансляции национальной повестки, содействуют созданию значимых идей и смыслов для молодых поколений, укреплению общих ценностей и, в конечном итоге, формированию национальной идентичности, что важно для повышения качества жизни не только в России, но и в других странах.

Ежегодно форум-выставка объединяет профессионалов отрасли — от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний, а также лиц, отвечающих за развитие отдельных территорий и межрегиональных туристических маршрутов.

В 2024 году к выставке "Отдых Leisure" уже присоединились более 40 регионов России. За три дня деловой программ в ней примут участие свыше 180 спикеров. Представители ведущих туроператоров и турагентств, руководители региональных офисов по туризму, эксперты и практики встретятся на площадке отраслевого мероприятия, дадут оценку событиям и переменам, произошедшим в туристической отрасли за прошедший год, проанализируют меры поддержки и наметят новые тренды развития туризма в России.