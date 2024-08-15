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Музеи и выставки Культура

Самарские художники презентуют более 70 своих работ

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 августа, в 18:00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка работ новых членов союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Выставка работ вновь вступивших членов Союза Художников представляет уже известных самарских художников, только вошедших в дружную семью художественного сообщества. Среди участников живописцы Е.А. Малыгина, О.В. Судариков, Д.В. Бердников, Н.А. Чибрикова, Е.В., Островская, А.В. Михеев, С.Г. Кузина, А.В. Курочкин, графики Е.Е. Махова, В.В. Цацина, художник декоративно-прикладного искусства Д.Н. Тяпков, а также два кандидата на вступление А.В. Косач и А.К. Самуэль.

"Для любого художника вступление в профессиональный союз – это значимое событие, которому предшествует большая подготовительная работа. При вступлении учитывается участие в областных, региональных, зональных выставках", - отмечается в сообщении.

На выставке экспонируются работы художников, вступивших в Союз за последние два года, всего будет представлено более 70 работ.

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