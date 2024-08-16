"Лада" обыграла "Амур" на Кубке президента Казахстана

Хоккеисты "Лады" одержали еще одну победу на Кубке президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба клуба.

В начале встречи волжане заработали возможность сыграть в формате "5 на 4", но забить у них не получилось, а уже в равных составах "Амур" открыл счет усилиями Ильи Талалуева. 1:0. Однако на 14-й минуте "Лада" со второй попытки реализовала лишнего — Трой Джозефс великолепно сыграл под чужими воротами, переправив шайбу в цель после выстрела Зията Пайгина от синей линии. 1:1. Под занавес периода команды обменялись голами. На попадание "тигра" Ефима Гуркина тольяттинцы ответили стремительной контратакой, которая увенчалась точным броском Дмитрия Кугрышева с передачи Арсения Коромыслова — 2:2.

Во второй трети "Лада" вырвалась вперед благодаря Зияту Пайгину, вколотившему шайбу в сетку хабаровских ворот при игре "5 на 3", но на 36-й минуте "Амур" сравнял счет — Арно Дюрандо оказался перед Владиславом Подъяпольским и разобрался с ним в ближнем бою. 3:3. Следующий результативный рывок "автозаводцы" совершили уже в заключительном игровом отрезке, когда Трой Джозефс удачно сработал на отскоке и с отрицательного угла поразил ворота соперника. 3:4. За две с половиной минуты до финальной сирены ворота "тигров" опустели, чем сразу тольяттинцы воспользовались — после классного сейва Владислава Подъяпольского снаряд тут же подобрал Максим Березин и точным броском через всю площадку установил окончательный результат. Итог — 5:3 в пользу "Лады".

Завершать групповой этап Кубка Президента Республики Казахстан "автозаводцы" будут 17 августа. Оппонентами станут хозяева турнира — игроки "Барыса", которые несколькими часами спустя были разгромлены сборной Казахстана со счетом 0:5.