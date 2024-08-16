В Тольятти кибермошенники выманили у парня 1,7 млн рублей

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что в Тольятти 19-летний парень стал жертвой интернет-мошенников.

Молодой человек получил в мессенджер предложение от якобы сотрудника инвесткомпании. Тот пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций "путем инвестиций в выгодные интернет-проекты".

Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 700 000 рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.