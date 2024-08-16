Самара примет чемпионат ВС РФ по регби-7

С 17 по 18 августа в Самаре пройдет чемпионат Вооруженных сил РФ по регби-7.
В соревнованиях примут участие команды: Восточного военного округа, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Инженерных войск, Ленинградского военного округа, Московского военного округа, Южного военного округа.
Торжественное открытие состоится — 17 августа в 9:30, закрытие Чемпионата — 18 августа в 13:30.
Место проведения: стадион "Локомотив" (ул. Агибалова, 7А). Вход свободный.
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁