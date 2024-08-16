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Спорт

Самара примет чемпионат ВС РФ по регби-7

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 18 августа в Самаре пройдет чемпионат Вооруженных сил РФ по регби-7.

В соревнованиях примут участие команды: Восточного военного округа, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Инженерных войск, Ленинградского военного округа, Московского военного округа, Южного военного округа.

Торжественное открытие состоится — 17 августа в 9:30, закрытие Чемпионата — 18 августа в 13:30.

Место проведения: стадион "Локомотив" (ул. Агибалова, 7А). Вход свободный.

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