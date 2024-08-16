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ВТБ в Самарской области рассказал о первых итогах новой "семейной" ипотеки

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый месяц работы "семейной" ипотеки жители Самарской области оформили в ВТБ кредиты по программе на общую сумму более 120 млн рублей. По данным банка, средний чек кредита по "семейной" ипотеке составил чуть менее 5,5 млн рублей.

По объему и количеству выдач регион входит в пятерку лидеров по ПФО. В целом по Приволжскому федеральному округу заемщики взяли "семейных" ипотек более чем на миллиард рублей при среднем чеке в 4,7 млн рублей.

"Мы видим, что обновленная "семейная" ипотека становится одним из действенных инструментов улучшения жилищных условий для жителей нашего региона на фоне общего охлаждения рынка. Рассчитываем, что в последующие месяцы число клиентов, которые будут выбирать "семейную" ипотеку, будет расти", — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

В целом по стране по новой программе в ВТБ заемщики получили кредиты на сумму более 17 млрд рублей, улучшить свои жилищные условия в июле смогли около 2,6 тысяч россиян. На фоне завершения универсальной господдержки и высоких рыночных ставок доля "семейной" программы растёт — в целом по стране в банке на нее приходится половина всех ипотечных продаж. По прогнозам экспертов ВТБ, с уходом универсальной господдержки ценность "семейной" ипотеки для россиян продолжит расти.

ВТБ возобновил прием заявок на новую "семейную" ипотеку 10 июля — сразу после того, как правительство объявило новые параметры госпрограммы. Оформить льготный кредит могут россияне, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Все три категории могут купить по льготной ставке частный дом от застройщика или получить деньги на его строительство подрядчиком с использованием счета эскроу в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут их купить только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством.

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