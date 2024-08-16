Вадим Чумак: "На выборах в Самарской области количественные показатели конкуренции — высокие"

"На выборах в Самарской области количественные показатели конкуренции — высокие: минимум три кандидата на каждый мандат муниципального депутата", — оценил уровень конкурентности на выборах 6,7,8 сентября 2024 г. председатель Общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами в 2024 г., заместитель председателя региональной Общественной палаты, ректор АНО ВО Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка", профессор Вадим Чумак.

В Самарской области на #ЕДГ2024 назначено 26 избирательных кампаний. Жителям региона предстоит избрать губернатора, 25 депутатов Думы г. о. Новокуйбышевск, а также 26 депутатов представительных органов различных муниципальных образований Самарской области. Всего на выборы зарегистрировано 255 кандидатов как от политических партий, так и в порядке самовыдвижения.

"В среднем по стране на должности губернаторов выдвигаются по 7-8 кандидатов. Самарская область — не исключение: на должность главы региона у нас выдвинулись восемь человек. Было зарегистрировано — шесть. То есть, можно констатировать, что в целом Самарская область находится в мейнстриме электорального процесса, — уверен Михаил Леонов, заведующий кафедрой истории и историографии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. — Кампании проходят при большом внимании и поддержке федерального центра, главы субъектов активно занимаются лоббизмом региональных проектов и встречаются с руководителями профильных ведомств. Главное, что никому из партий не создается искусственных препятствий в их деятельности и в освещении этой деятельности".

Напомним, на Общественном штабе по независимому общественному наблюдению за выборами лежит задача контролировать законность избирательного процесса в регионе. Помимо обучения независимых наблюдателей, которые будут работать на участках все три дня голосования, проводится контроль состояния помещений, где будут располагаться избирательные участки: доступность для маломобильных граждан, наличие систем безопасности и видеонаблюдения, условий для работы наблюдателей.

Обучающие форумы для общественных наблюдателей проходят по всей области.

В регионе к третьей за год избирательной кампании сложилось устойчивое наблюдательское сообщество. Так, например, в Кировском районе на каждом из 88 избирательных участков следить за законностью процедур будут люди со значительным практическим опытом.

"Наблюдатели Самарской области- это очень хорошо подготовленный коллектив, который уже на предыдущих выборах неоднократно продемонстрировал свою возможность и уровень подготовки для того, чтобы справляться с теми задачами, которые перед ним стоят", — делает акцент Вадим Чумак.

"Я наблюдаю за выборами от Общественной палаты с 2020 г., потому что эта деятельность вызывает уважение. Ведь мы смотрим за всеми процедурами не для того, чтобы победил тот или иной кандидат, а чтобы соблюдался закон в интересах людей", — говорит Татьяна Мотова, общественный наблюдатель в Кировском районе.

"Участвую в выборах в качестве наблюдателя в третий раз, — рассказывает Игорь Бойков. — Я возглавляю молодежную организацию Новых инклюзивных возможностей "Движение Вверх". Выборы мне, как общественному деятелю, интересны для личного опыта. Свой гражданский долг я хотел бы исполнить и как избиратель, сделав выбор, и в качестве наблюдателя, обеспечив своим присутствием прозрачность процесса голосования и подсчета голосов".