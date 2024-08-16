В Сбере рассказали о росте интереса жителей Поволжья к драгметаллам

За первое полугодие 2024 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей открыли в Сбере более 25,5 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС). В течение этого времени жители Поволжья пополнили открытые ОМС на сумму более 1,2 млрд рублей, из которых 86% — инвестировано в золото, 14% — в серебро, 3% — в платину. Общий объём вложенных средств по состоянию на конец первого полугодия 2024 года превысил 15,3 млрд рублей.
С начала 2024 года металлические счета в Поволжье чаще всего открывают жители Самарской области (+7,4 тыс. счетов), на втором месте — Волгоградская область (+4,4 тыс.), на третьем — Саратовская область (+4 тыс.). Также в ТОП-5 регионов вошли Оренбургская область (+3,7 тыс.) и Пензенская область (+2,3 тыс.).
"Инвестиции в драгметаллы — это не только способ защиты от инфляции, но и надежный инструмент для накопления капитала в долгосрочной перспективе. В интернет-банке СберБанк Онлайн обезличенный металлический счёт можно открыть максимально просто, а все операции по покупке и продаже драгметаллов совершить всего за несколько секунд. Такой способ инвестиций может стать важной частью финансового роста жителей Поволжья", — пояснила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.
Металлический счет — это счёт, на котором отражается принадлежащий вам драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Можно в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков в онлайн-формате.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.