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В Сбере рассказали о росте интереса жителей Поволжья к драгметаллам

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2024 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей открыли в Сбере более 25,5 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС). В течение этого времени жители Поволжья пополнили открытые ОМС на сумму более 1,2 млрд рублей, из которых 86% — инвестировано в золото, 14% — в серебро, 3% — в платину. Общий объём вложенных средств по состоянию на конец первого полугодия 2024 года превысил 15,3 млрд рублей.

Фото: freepik.com

С начала 2024 года металлические счета в Поволжье чаще всего открывают жители Самарской области (+7,4 тыс. счетов), на втором месте — Волгоградская область (+4,4 тыс.), на третьем — Саратовская область (+4 тыс.). Также в ТОП-5 регионов вошли Оренбургская область (+3,7 тыс.) и Пензенская область (+2,3 тыс.).

"Инвестиции в драгметаллы — это не только способ защиты от инфляции, но и надежный инструмент для накопления капитала в долгосрочной перспективе. В интернет-банке СберБанк Онлайн обезличенный металлический счёт можно открыть максимально просто, а все операции по покупке и продаже драгметаллов совершить всего за несколько секунд. Такой способ инвестиций может стать важной частью финансового роста жителей Поволжья", — пояснила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Металлический счет — это счёт, на котором отражается принадлежащий вам драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Можно в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков в онлайн-формате.

Гид потребителя

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