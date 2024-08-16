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РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии "Спорт" и "Легенды и сказки народов России".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Выпуски новых серий обычно приурочены к значимым, памятным событиям. В честь 27-й годовщины памяти Юрия Никулина на витрине РСХБ появились серебряные и сувенирные монеты, посвященные жизни и творчеству артиста.

"Монеты с изображением всеми любимого "доброго клоуна" и актера Юрия Никулина станут прекрасным дополнением к коллекции любого ценителя искусства и нумизматики. Они доступны для покупки в офисах Россельхозбанка в Москве, а также по предзаказу на сайте во всех регионах присутствия банка. С каждым годом количество коллекционеров, интересующихся нумизматикой, увеличивается, что способствует повышенному спросу", — рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Памятные и сувенирные монеты доступны для покупки на официальном сайте coins.rshb.ru и в точках продаж. Важным преимуществом является отсутствие необходимости регистрации на сайте. Для получения дополнительной информации и консультаций, можно связаться со службой поддержки клиентов по телефону 8 (846) 339-24-04 или по электронной почте tmas@samara.rshb.ru.

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