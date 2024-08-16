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НОВИКОМ рассказал об опыте сделок в сфере ЦФА на "Армии-2024" НОВИКОМ обсудил финансирование ОПК с ведущими промышленными предприятиями РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты В Сбере рассказали о росте интереса жителей Поволжья к драгметаллам ВТБ в Самарской области рассказал о первых итогах новой "семейной" ипотеки

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НОВИКОМ рассказал об опыте сделок в сфере ЦФА на "Армии-2024"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" провел круглый стол "Новые финансовые решения для оборонной промышленности". Участники мероприятия — представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий — обсудили перспективы высокотехнологичных финансовых инструментов, которые ускорят рост инвестиций в модернизацию ОПК.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе мероприятия выступающие представили анализ новых инструментов привлечения инвестиций в промышленность. Были затронуты перспективы использования цифрового рубля, рынка капитала и цифровых финансовых активов (ЦФА) — инновационного финансового продукта, который становится все более востребованным у бизнеса, в том числе промышленного.

По мнению экспертов дочернего банка Ростеха, у технологии токенизации большой потенциал. В своем выступлении представитель НОВИКОМа подробно остановился на возможностях финансирования оборонных предприятий с помощью ЦФА, этапах процедуры их выпуска при участии банка и преимуществах инновационного инструмента. Среди очевидных плюсов — прозрачность расчетов, низкие операционные издержки, высокая скорость размещения, доступность для широкого круга эмитентов и инвесторов, включая сегмент МСП.

Также участники обсудили вопросы налогообложения операций с ЦФА, некоторые из которых требуют доработки.

Несмотря на относительную новизну законодательства о цифровых финансовых активах, в России много примеров использования инструмента, в том числе при участии НОВИКОМа. Банк первым организовал сделку по выпуску ЦФА для компании сектора ОПК — Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова (АО "ПО "УОМЗ").

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПО "УОМЗ" Андрей Ваулин поделился опытом тестирования ЦФА в целях получения предприятием необходимого финансирования. Он подчеркнул, что организация заимствований на рынке через ЦФА может стать одним из перспективных направлений взаимодействия с инвесторами.

Об инфраструктуре выпусков российских ЦФА рассказали представители ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК — оператора информационных систем (ОИС) в контуре "РТ-Финанс". В партнерстве с банком НОВИКОМ успешно провел сделки в формате токенов в прошлом году.

Дискуссия показала, что эксперты оптимистично смотрят на будущее инноваций, связанных с цифровизацией финансовых платежей. Участники круглого стола предложили инициативы, которые помогут доработать механизм регулирования ЦФА.

Гид потребителя

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