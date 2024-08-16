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Вячеслав Федорищев провел личный прием предпринимателей

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел традиционный прием предпринимателей региона.

Фото: Иван Макеев

С проблемой к руководителю области обратился директор ООО "Фирма "Нектар" Герман Сиваков. Предприятие — одно из крупнейших производителей на российском рынке соковой продукции. Являясь частью группы компаний, ООО "Фирма "Нектар" успешно работает с 1991 года и производит около 200 миллионов литров соков в год.

На встрече Герман Сиваков рассказал главе региона историю становления семейного бизнеса, который начинался с покупки действующих садов. Сегодня в развитии компании участвуют несколько поколений семьи, а площадь угодий достигает 640 гектаров действующих садов в Сызранском и Приволжском районах Самарской области. В планах на ближайшие 15 лет — их расширение до полутора тысяч гектаров. Особое внимание бизнесмены уделяют инновационным методам орошения, которые позволяют более эффективно управлять урожаем.

Достаточно разнообразен и ассортимент производителя: помимо соковой продукции компания поставляет для жителей региона яблоки, ягоды и сою.

Еще одним витком в развитии бизнеса стало семеноводство. Вячеслав Федорищев акцентировал, что в настоящее время развитие данной отрасли — в числе первоочередных задач.

Как рассказал директор фирмы, недавно они первыми в регионе зарегистрировали новый сорт твердой озимой пшеницы "Кошелевская". Теперь в планах — строительство специализированного завода.
По информации Германа Сивакова, была разработана программа модернизации производства до 2029 года по увеличению мощности в два раза: с текущих 200 миллионов литров соков в год до 500. При этом планируется полностью автоматизировать производственный цикл: от изготовления упаковки до укладки на паллеты. По мнению директора, такой подход позволит обеспечить сотрудникам достойные условия труда, интересную работу и хорошую зарплату.

Однако при реализации программы предприниматель столкнулся с проблемой нехватки электроэнергии.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что по данному вопросу специалистами областного министерства экономического развития и инвестиций была проведена работа, выстроено взаимодействие с филиалом "Самарские распределительные сети" ПАО "Россети-Волга".

"Знаю, что "Россети" приняли решение поддержать, — рассказал руководитель области. — Очень важно, чтобы вы развивались. Синергия от такого развития в экономике региона будет очень заметна".

За помощью в реализации пилотного проекта по серийному выпуску отечественных станков к главе региона обратился директор ООО "Прикладная механика" Антон Борзаев.

Как рассказал руководитель организации, у компании есть опыт производства уникальной продукции, которая по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. В настоящее время их силами произведено порядка 800 станков, работающих на территории Российской Федерации.

"В прошлом году мы приняли решение о трансформации из формата производства в формат завода. Мы хотим создать первый пилотный проект в России, который покажет, что станкостроение в стране не умерло, — поделился Антон Борзаев, отметив интеграцию с вузами региона. — Для реализации проекта нам необходимо около 30 миллионов рублей на следующие этапы организации. Сложность заключается в том, что мы делаем оборудование, на котором производим оборудование — средства производства. Его сложно перевести в залог, поэтому мы не можем получить льготное финансирование".
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что развитие станкостроительной отрасли является безусловным приоритетом для всей страны и особенно важно для промышленности.

"У вас очень хорошие проекты. На данном этапе можем через механизм Гарантийного фонда осуществить займ в размере 15 миллионов рублей. Это позволит вам решить текущие задачи, пока ждем федеральных мер поддержки, — отметил руководитель области. — Федеральный проект по станкостроению будет обеспечивать льготное финансирование. Пока такое решение примем".

Также глава региона заявил о готовности правительства Самарской области в случае необходимости оказывать дополнительную поддержку производителю, в том числе и в вопросах сбыта продукции.

Гид потребителя

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