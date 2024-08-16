16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске мужчина избил собутыльника и скинул в колодец Жительницу Тольятти "повязали" при попытке сбыть героин В Тольятти кибермошенники выманили у парня 1,7 млн рублей Материал о "нападении" бизнес-леди на сотрудницу "Вайлдберриз" передали в прокуратуру Дело о двойном убийстве на ферме ушло в суд

Преступления Происшествия

В Жигулевске мужчина избил собутыльника и скинул в колодец

ЖИГУЛЕВСК. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Жигулевске 33-летний местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

По версии следствия, 11 августа текущего года подозреваемый совместно с 50-летним знакомым распивали спиртные напитки в частном доме. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве и мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов деревянной палкой в область головы, а затем оттащил его к колодцу и сбросил вниз.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1