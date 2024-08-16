В Жигулевске мужчина избил собутыльника и скинул в колодец

В Жигулевске 33-летний местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 11 августа текущего года подозреваемый совместно с 50-летним знакомым распивали спиртные напитки в частном доме. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве и мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов деревянной палкой в область головы, а затем оттащил его к колодцу и сбросил вниз.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.